Die Zahlen zum 1. Quartal zeigen, dass sich Wal-Mart vom Supermarktriesen zum Onlinehändler wandelt. Damit will der Konzern Amazon trotzen. Riesige Supermarkthallen in den Vorstädten waren gestern. Heute will Wal-Mart die Kunden im Internet abholen. Wie die jüngsten Quartalszahlen zeigen, ist das Online-Geschäft zwischen Februar und April um ein Drittel gestiegen. Auch sonst wussten die Kunden den besseren Service zu schätzen und haben den Umsatz stärker klettern lassen als erwartet. Insgesamt ... (Volker Gelfarth)

