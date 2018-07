Versicherern sind ältere Lebensversicherungspolicen seit Längerem ein Dorn im Auge. Doch die große Mehrheit der Policen-Besitzer scheint sich ihrem Schicksal bislang zu fügen.

Ist der "Run-Off" der Versicherer nun gut oder schlecht für die Verbraucher? "Den Kunden wird bald klar sein, dass das die beste Lösung ist", wird der Generali-Manager Giovanni Liverani dieser Tage zitiert. "Die Interessen der Versicherungsnehmer könnten gegenüber den Gewinnbestrebungen der Investoren in den Hintergrund rücken", warnt hingegen die Verbraucherzentrale. Allein die Generali, hier stellvertretend für die Branche stehend, will aktuell rund vier Millionen Lebensversicherungsverträge an eine sogenannte Run-off-Gesellschaft übertragen.

Seit Jahren kämpfen die Lebensversicherer damit, in Zeiten niedriger Zinsen die in älteren Verträgen zugesagten Gewinne zu erwirtschaften. So wollen viele von ihnen diese auch am liebsten loswerden.

Verbraucher, die ihre Lebensversicherungen seinerzeit im Vertrauen auf die Stabilität der gewählten Versicherungsgesellschaft abgeschlossen haben, müssen andererseits darauf hoffen, dass diese Run-off-Gesellschaften tatsächlich besser wirtschaften - oder selber kündigen. Wozu die Versicherungskunden tendieren, ...

