Die vergangene Woche hat am EUR Credit-Markt nach einer sehr ruhigen Emissionswoche passend mit einem emissionslosen Tag am Freitag geschlossen. Dieser war der neunte Tag in diesem Jahr ohne Emissionen. Der letzte emissionsfreie Tag zuvor war der 25. Mai dieses Jahres. Zur Vorwoche hat sich das Emissionsvolumen letzte Woche mehr als halbiert. So platzierten 15 Emittenten lediglich Emissionen mit einem Gesamtvolumen von EUR 10,77 Mrd. - mehr als die Hälfte hiervon stammten von Financial...

