Die amerikanische Großbank Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, NYSE: C) zahlt ihren Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 45 US-Cents je Anteilsschein. Dies ist eine Anhebung um 41 Prozent gegenüber dem Vorquartal (32 Cents) und wurde bereits Ende Juni nach dem erfolgreichen Bestehen des Stresstest durch die amerikanische Notenbank FED avisiert. Die nächste Ausschüttung erfolgt am 24. August 2018 (Record day: ...

