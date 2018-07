Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER Fielmann 1.10% Euroinvestor (SMALSTAR): Fielmann hat in letzter etwas verloren. Von über 70 Euro ging es bergab. Aufgrund langfristiger Überlegungen - auch zu demografischen Wandel - bleibe ich dabei. Wie ich am Wochenende gelesen habe, hat Frau Heike Fielmann Aktien im Wert von 200.000 Euro erworben. (23.07. 08:12) >> mehr comments zu Fielmann: www.boerse-social.com/launch/aktie/fielmann WireCard 1.62% Celovec (EUUS7001):...

Den vollständigen Artikel lesen ...