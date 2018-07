Der deutsche Mittelstand hinkt bei der digitalen Transformation hinterher. Kooperationen mit Start-ups helfen, den Abstand aufzuholen. Gut möglich, dass dabei gar die nächste Generation Familienunternehmen herauskommt.

Immerhin ist Larry Page irgendwie dabei. Der Google-Gründer blickt von einem gerahmten Porträt an der Wand hinab auf einen langen Naturholztisch. Unter dem Foto der Silicon-Valley-Ikone sitzt zurückgelehnt Andreas Kiefer. Der 46-Jährige hat im Alltag mit der digitalen Welt wenig zu tun. Doch das soll sich heute ändern. Er ist Werksleiter beim Kosmetikhersteller Dr. Wolff, bekannt für das Shampoo Alpecin, ein bisher analoges Business.

13 weitere Menschen pferchen sich in das kleine Zimmer im Pioneers Club, einem Bürogebäude mit Backsteinwänden und Industrielampen in der Bielefelder Altstadt. Die meisten sind deutlich jünger als der Manager, tragen drahtlose Kopfhörer und stylische Frisuren. Die Männer und eine Frau, die Kiefer gegenübersitzen, stammen aus Deutschland, Polen, Südafrika, Taiwan und der Ukraine. Gekommen sind sie, um Dr. Wolff mit Start-up-Kultur und neuen Ideen auszuhelfen. Sie sollen eine Lösung kreieren, mit der das Unternehmen Defekte bei seinen Abfüllmaschinen vorhersagen und rechtzeitig verhindern kann.

Das Treffen ist Teil einer Initiative: Tief in der ostwestfälischen Provinz haben die Bertelsmann Stiftung und ihr Start-up-Inkubator Founders Foundation zu einem Hackathon geladen. Programmierer, Betriebswirte, Ingenieure, sogar junge Bauern tüfteln, in Teams aufgeteilt, ein Wochenende lang bei Pizza und Limonaden an Innovationen. Sie wollen dem Mittelstand in der Region die Digitalisierung erleichtern, dessen Probleme lösen und sich so zumindest den ersten Auftrag sichern, vielleicht sogar den Grundstein für ein eigenes Start-up legen.

Die Teilnehmer bauen Prototypen, entwickeln Businesspläne - eine Jury wählt am Ende ein Gewinnerteam. Mit dabei sind in der ganzen Welt bekannte Marken wie der Haushaltsmaschinenbauer Miele, der Mähdrescherhersteller Claas und der Maschinenbauer Hymmen. Sie alle hoffen auf Impulse von der digitalen Generation.

Die brauchen sie auch dringend: Gerade der Mittelstand in Deutschland liegt bei der digitalen Transformation zurück - das gilt sowohl im internationalen Vergleich wie gemessen an Konzernen. Kooperationen mit Start-ups sollen nun helfen, den Anschluss zu schaffen. "Der Mittelstand scheut traditionell das Risiko, während Start-ups vertrauenswürdige und kapitalträchtige Partner suchen", sagt Christian Miele, Spross der gleichnamigen Bielefelder Unternehmerfamilie und zugleich Partner beim Risikokapitalgeber Eventures mit Sitz in Berlin. Als ehemaliger Manager bei der Start-up-Schmiede Rocket Internet in Berlin kennt Miele beide Seiten. "Mittelständler und Start-ups können von Kooperationen nur profitieren", sagte er. Aktuell seien derartige Partnerschaften noch selten, dürften aber in den kommenden zwei bis drei Jahren zunehmen.

Nebenan, jenseits der Glasscheibe, hinter der sich die Entwickler für den Shampoohersteller Dr. Wolff den Kopf zerbrechen, hat sich noch ein anderes Team versammelt. Das will für Miele einen Weg finden, wie das Unternehmen mitverdienen kann, wenn Kunden ihre gebrauchten Haushaltsgeräte weiterverkaufen. Die Waschmaschinen, Trockner und Geschirrspüler halten Jahrzehnte. Deshalb hat sich ein florierender Zweitmarkt entwickelt, an dem bisher vor allem US-Portale wie Ebay Gewinn machen - nicht aber der Gütersloher Traditionskonzern. Und das, obwohl der deutsche Mittelständler auch Waschmaschinen im Leasing anbietet. Wenn die beispielsweise nach zwei Jahren zurück zum Hersteller ...

