Ehemaliger italienischer Finanzminister warnt vor Regierungsmaßnahmen DE30 versucht zu Beginn der neuen Handelswoche zu steigen Deutsche Bank (DBK.DE) könnte am Mittwoch Details zu Restrukturierungsplan bekannt geben

Die asiatischen Anleger starteten die neue Handelswoche in gemischter Stimmung, da an den chinesischen Aktienmärkten Gewinne zu beobachten waren, andere wichtige Aktienindizes aus der Region jedoch zurückblieben. Der japanische Nikkei (JAP225) gab durch den kräftigen Anstieg der heimischen Währung um fast 1,4% nach. Der australische S&P/ASX 200 (AUS200) schloss 0,93% tiefer. Chinas Hang Seng (CHNComp) legte etwa 0,5% hinzu. Rote Zahlen dominierten heute die Eröffnung der europäischen Sitzung. Breitere Kursrückgänge konnten bei den Blue-Chip-Indizes aus Westeuropa beobachtet werden, während die Aktien aus Osteuropa dem Abwärtsdruck standhielten. In den ersten Minuten des europäischen Handels notierte der polnische WIG20 (W20) sowie der russische RTS (RUS50) höher. Immobilien- und Telekommunikationsunternehmen zählten im frühen Handel zu den besten Performern, während Versorger die größten Nachzügler waren. Der ehemalige italienische Finanzminister, Pier Carlo Padoan, äußerte seine Unzufriedenheit mit den Plänen der neuen Regierung. Padoan behauptete, dass die von den populistischen Führern vorgeschlagenen Reformen eine Bedrohung für die Wirtschaft darstellen. ...

