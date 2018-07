Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Verband der freien Kinder- und Jugendtheater München zieht eine ersteBilanz(press1) - 23. Juli 2018 - Die 2015 gegründete Interessenvertretung derprofessionellen, freien Kinder- und Jugendtheater aus München und demUmland will eine starke, wahrnehmbare und kreative freie Szene in Münchenpräsentieren, formen und weiterbilden. Dazu hat der Verband 2018 einPositionspapier verabschiedet, in dem eine "echte Förderung" des freienKinder- und Jugendtheaters gefordert wird. Seit 2015 sind deutlicheVerbesserungen erreicht worden: In den letzten drei Jahren sind seitensdes Kulturreferates der LH München überhaupt erst Förderungen speziell fürKinder- und Jugendtheater ausgelobt worden (im letzten Jahr in Höhe von100.000 ¤), und auch die Gastspielförderung ist im 2. Jahr mit einerUnterstützung von 21.700 ¤ sehr gut angenommen worden.Ein bereits realisiertes Projekt des Verbandes ist der Gastspielring, der2018 in die zweite Runde geht: Münchner Theatergruppen spielen fürFamilien, Kindergärten und Schulen, unterstützt vom Kulturreferat undmehreren Münchner Stadtteilkulturzentren. In seinem 2. Jahr hat sich derGastspielring auch für Nichtmitglieder geöffnet. Nikolaus Witty,Organisator des Gastspielringes, stellt den Spielplan 2018 vor: Geplantsind 27 Vorstellungen (24 sind vertraglich fixiert), von 12Künstlergruppen an 8 Spielorten. Davon wurden 12 zwischen Januar und Juni2018 gespielt, die übrigen liegen in der kommenden Spielzeit(Herbst/Winter 2018).Gemessen am Bedarf, jedem jungen Menschen unter 18 Jahren zweimal im Jahrden Besuch einer Theatervorstellung anbieten zu können, sind allerdingsnoch weitere Schritte nötig. Es ist an der Zeit, grundlegend neueFörderstrukturen für die KünstlerInnen der freien Kinder- undJugendtheaterszene mit den AkteurInnen zu besprechen und umzusetzen, dieAufführungsmöglichkeiten in allen Stadtteilen auszubauen, um allen Kindernden Zugang zu Kultur zu ermöglichen und idealerweise Theaterbesuche imLehrplan zu verankern.Kirstie Handel, Vorsitzende des Verbandes der freien Kinder- undJugendtheater München, betont, dass selbst mit den erfreulichenfinanziellen Anpassungen die Bezahlung im Durchschnitt bei der Hälfte desTarifvertrages (1.850 Brutto im Monat) liege, so dass "weitere mutigeSchritte zur Honorierung , Anerkennung und Konsolidierung derkünstlerischen Arbeit nötig seien". 16% der Münchner Stadtbevölkerung sindKinder und Jugendliche, also müssten auch die zur Verfügung stehendenMittel entsprechend aufgestockt werden - ohne die Etats derErwachsenenkultur zu beschneiden.Der Verband sieht sich in Gemeinsamkeitmit den anderen Kulturschaffenden der Stadt.Viele andere Großstädte haben in 2017 die Mittel für die Freie Szenedrastisch erhöht. Damit München seine Attraktivität als Kulturstadt haltenkann, sollte die lokale Freie Szene mit einer Anhebung der Mittel auf 10Millionen Euro gefördert werden.Gabi Sabodie kulturbananenJahnstr. 685567 GrafingT: 08092-232776mailto:gabi.sabo@kulturbananen.dehttp://www.kulturbananen.de2015 haben VertreterInnen von Münchner Gruppen und EinzelkünstlerInnen desfreien Kinder- und Jugendtheaters verständigt, einen Arbeitskreis zugründen, der die professionellen Kulturschaffenden für ein junges Publikumin München vernetzt, vertritt und unterstützt. Darstellende Künste für einjunges Publikum sind in München bisher nicht in einer der Landeshauptstadtangemessenen Größe vertreten oder zumindest kaum sichtbar.Zu dieser Pressemitteilung stehen ihnen aufhttp://www.press1.de/entertainment/db/press1.openpr_1532340936.htmlfolgende Zusatzmaterialien zum Download zur Verfügung:* Verbandsmitglied Kirstie Handel (Mitte) hat noch viel vor (jpg, 65 KByte)Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2018 06:20 ET (10:20 GMT)