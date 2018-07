Wie so häufig werden viele Beobachter aus den Aussagen von US-Präsident Donald Trump nicht ganz schlau. In Großbritannien behauptete Trump noch, dass Nord Stream 2 für Deutschland ein großer Fehler sei, da man sich zu sehr von einem einzelnen Lieferanten abhängig mache. Nur wenige Tage später bei seinem Treffen mit Putin in Moskau schlug Trump dann schon wieder ganz andere Töne an und bezeichnete die Pipeline als eine normale Entwicklung in einem gesunden Wettbewerb. Was der Präsident wirklich ... (Robert Sasse)

