Nachdem der Autozulieferer ElringKlinger im Juni eine Gewinnwarnung herausbrachte, stürzte die Aktie regelrecht ab und erreichte zwischenzeitlich ein neues Jahrestief. Auch einige Wochen später konnte die Aktie sich davon nicht erholen. 11,24 Euro startet das Papier weiterhin schwach in die neue Woche und eine echte Besserung ist vorerst nicht in Sicht. Zu groß sind die Sorgen der Anleger rund um die Automobil-Industrie. Mit negativen Aussichten ist ElringKlinger in der Branche nicht alleine, ... (Robert Sasse)

