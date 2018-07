die chinesische Wirtschaft ist im zweiten Quartal um 6,7 Prozent gewachsen. Das ist viel und klingt im ersten Augenblick beruhigend. Dennoch mehren sich in den Statistiken aus der Volksrepublik die Hinweise, dass die Binnenwirtschaft des Landes in den kommenden Monaten nicht mehr so rund laufen dürfte wie in den Vorjahren.

Deutlich wird diese Veränderung an den zurückgehenden Importen und der geringeren Nachfrage nach Krediten. Ein weiterer Indikator für die sich abkühlende Konjunktur ... (Dr. Bernd Heim)

