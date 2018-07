Aurora Cannabis dürfte bei seinen Anlegern vermehrt für Kopfschmerzen sorgen. Schon seit Jahresbeginn ist die Aktie auf einer deutlichen Talfahrt, wobei sie das mit vielen anderen Titeln aus der Branche gemein hat. In den letzten Tagen spitzte sich die Lage für Aurora Cannabis aber besonders zu. Das hat in erster Linie mit der Charttechnik zu tun. Die Aktie kämpfe einige Zeit lang darum, eine Unterstützung bei 5 Euro zu halten. Lange ging das nicht gut, am Freitag ging es um mehr als 5 Prozent ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...