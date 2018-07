Vergangene Woche konnten sich Anleger von AVZ Minerals nach langer Durststrecke endlich einmal wieder über steigende Kurse freuen. Ohne nennenswerten Nachrichten hievten die Käufer den Titel von 0,10 AUD bis auf 0,12 AUD per Wochenschlusskurs. Ein Zugewinn von 20 Prozent über nur fünf Tage also. Allerdings sind derartige Bewegungen bei den sehr niedrigen Kursen natürlich nicht überzubewerten. AVZ Minerals ist jetzt auch noch weit davon entfernt, an das 52-Wochen-Hoch bei 0,37 AUD aufzuschließen. ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...