Für Altiplano Metals geht es an der Börse weiterhin seitwärts. In den letzten vier Wochen zeigte sich bei dem Papier kaum Bewegung, was für ein Unternehmen aus der Branche aber auch nicht unbedingt ungewöhnlich ist. Trotzdem wäre für die Aktie ein positives Signal wünschenswert, da sich seit Jahresanfang eine leichte negative Tendenz feststellen lässt. Die Verluste kamen meist langsam, unter dem Strich verlor das Papier aber seit Januar um mehr als 20 Prozent an Wert. Dabei gab es sogar stellenweise ... (Robert Sasse)

