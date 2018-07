Der Euro hat am Montag im europäischen Späthandel etwas über der Marke von 1,17 US-Dollar notiert. Kurz nach 16.00 Uhr stand er bei 1,1705 Dollar.Die am Nachmittag veröffentlichten Konjunkturdaten bewegten den Euro-Dollar-Kurs nicht entscheidend. In den USA sind die Verkäufe bestehender Häuser im Juni überraschend um 0,6 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...