Klingt unrealistisch? Jenseits des Atlantiks hat US-Präsident Trump ähnliches erreicht, allerdings in etwas größerem Maßstab. Anstatt um Bier geht es um den milliardenschweren Pharma-Markt, und der Master of Desaster benötigte nicht einmal einen Plan: Ein einfaches "Schämt euch!" an den Pharmakonzern Pfizer reichte aus, damit der innerhalb von Stunden seine geplanten Preiserhöhungen erst mal sein ließ. Branchengigant Novartis - noch nichtmal in den USA ansässig, sondern in der Schweiz - zog nach und stampfte ebenfalls die Etiketten mit den höheren Preisen vorerst wieder ein. Merck & Co (New Jersey, nicht Darmstadt) eskalierte den Trend und verzichtete nicht nur auf höhere Preise, sondern senkt sie nun sogar. Ein weiterer Schweizer und zwei Deutsche folgten: Auch Roche, Bayer und Merck (diesmal ...

