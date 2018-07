Dow Jones - Der Belastungstest

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Dow Jones Industrial Average präsentierte sich in den vergangenen Tagen sehr stark. Gestern stieg der Index sogar auf ein neues Mehrwochenhoch an, konnte die Niveaus rund um das Tageshoch aber nicht ganz verteidigen. Die schwache Eröffnung am heutigen Mittwoch stellt folglich einen Belastungstest dar.

Die wichtigste Erkenntnis ist folgende: Mit dem neuen Verlaufshoch kann eine deutliche Stoppangebung im Tageschart auf jetzt 24.983 Punkten vorgenommen werden. Solange der Index diese Marke verteidigt, ist der Aufwärtstrend intakt. Der nächste Zielbereich wäre die Zone zwischen 25.400 und 25.450 Punkten. Erst oberhalb dieses Kurskorridors hellt sich auch das mittelfristige Chartbild wieder auf.

Konsolidierungen oberhalb der Marke von 25.000 Punkten wären zunächst unbedenklich. Unter 24.983 Punkten wäre dagegen der Aufwärtstrend formal unterbrochen und es könnte eine Konsolidierung im Index starten, die in einem ersten Schritt beispielsweise an den EMA50 bei 24.780 Punkten reicht.

Im Fokus steht heute das Treffen des EU-Kommissionschefs Juncker mit dem US-Präsidenten Trump. Werden hier Erfolge verzeichnet, könnte das für deutliche Ausschläge an den Märkten sorgen. Natürlich auch im Falle eines negativen Ausgangs und einer Verschärfung des Handelsstreits.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 16.02.2018 - 25.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2013 - 25.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Mit dem HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones Index HX1SWB 38,95 20.650,00 5,55 31.07.2018 Dow Jones Index HX1SLB 30,41 21.650,00 7,11 31.07.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.07.2018; 15:44 Uhr

Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones Index HX21LL 28,83 28.550,00 7,40 31.07.2018 DowJones Index HX1SGZ 12,63 26.650,00 16,74 31.07.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.07.2018; 15:46 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Turbo Classic-Produkte finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf den Dow Jones Industrial Average Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Dow Jones - Der Belastungstest erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).