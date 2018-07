Die im Wiener Dritten Markt notierte FinGroup AG (ISIN DE000A2DAMG0) hat ihren Firmenwortlaut in Signature AG geändert. Die ISI-Nummer und das Kürzel bleiben unverändert, informiert die Wiener Börse. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 konnte das Unternehmen laut Homepage Umsatzerlöse in Höhe von 12.400 Euro erzielen (0 Euro in 2016). Der Jahresfehlbetrag lag bei 84.570,96 Euro. In 2016 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 15.821,49 Euro erwirtschaftet.

