Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Nufarm und SAP Ariba: Pflanzen für eine bessere Zukunft(press1) - Mit Applikationen und einem Geschäftsnetzwerk in der Cloud bautder Agrarkonzern an einer effizienten und nachhaltigen LieferketteMünchen, 26. Juli 2018 - Wenn es um Landwirtschaft geht, kommt dem Einkaufeine ganz besondere Bedeutung zu. Er muss einfach und effektiv sein. Under muss den Vorschriften und Gesetzen entsprechen, die die Gesundheit derVerbraucher und den Schutz der Umwelt gewährleisten. Auf der SAP Ariba Live[1] im Hyatt Regency, Sydney, berichtete Nufarm Limited [2], der weltweitaktive Experte für Pflanzenschutz, wie es ihm mit SAP Ariba Live [3]gelingt, beiden Ansprüchen gerecht zu werden."Nufarm will den Boden für eine bessere Zukunft bereiten. Um dieses Zielzu erreichen, brauchen wir eine Lieferkette, die nicht nur effizient undkosteneffektiv ist, sondern auch ethisch und nachhaltig", betont DavidBury, Global Chief Procurement Officer von Nufarm. "Die Lösungen von SAPAriba haben uns dabei geholfen, einen Sourcing-Ansatz mit einerdeutlicheren strategischen Ausrichtung zu verwirklichen, der nicht nurunsere Prozesse vereinfacht und die Kosten gesenkt, sondern uns auchbessere Einblicke in unsere Lieferkette verschafft hat. Auf diese Weisekonnten wir unsere Risiken minimieren und sicherstellen, dass wir höchsteAnforderungen an den Gesundheits- und Umweltschutz erfüllen und unsereGeschäfte so führen, dass die betroffenen Menschen keine negativenAuswirkungen befürchten müssen."Nufarm verfolgt schon seit vielen Jahren eine Einkaufsstrategie mitregionalem Fokus. Mit wachsender Größe erkannte der Konzern jedoch, dasser einen stärker vernetzten und kollaborativen Prozess benötigte. Wie über3,3 Millionen Unternehmen in 190 Ländern, schloss sich Nufarm dem Ariba(R)Network [4] an und setzte die darin bereitgestellten Cloud-Applikationenein, um seine Betriebsabläufe zu verschlanken. Die Resultate waren schonbald sichtbar:* Umfassende Visibilität und Kontrolle der mehr als 1,8 Mrd. AUD anindirekten und direkten Ausgaben* Konsequente Einhaltung aller internen Beschaffungsrichtlinien* Effektivere Kommunikation mit den Lieferanten* 80 Prozent weniger Rechnungen, die ohne gültige Bestellnummerverarbeitet wurden"Früher ging es beim Einkauf nur um Kostensenkung undEffizienzsteigerung", erinnert sich M. Jason Wolf, General Manager AsiaPacific Japan von SAP Ariba. "Heute erwarten viele Unternehmen vom Einkaufsehr viel mehr. Innovatoren wie Nufarm nutzen digitale Technologien, umnicht nur ihr Business, sondern auch die Welt um sich herum zu verbessern."SAP Ariba liefert die Lösungen, mit denen sich diese Vision verwirklichenlässt. Weitere Informationen zu den Lösungen von SAP Ariba und zurTransformation, die sie in Unternehmen rund um den Globus vorantreiben,erhalten Sie unter http://www.ariba.com/.Über NufarmNufarm ist ein führender Pflanzenschutzhersteller, der eine breite Palettevon Herbiziden, Insektiziden und Fungiziden entwickelt, produziert undvertreibt, mit denen Landwirte ihre Felder gegen Unkraut, Ungeziefer undPflanzenkrankheiten schützen können. Nufarm-Produkte werden in denbedeutendsten Agrarregionen der Welt verkauft. Die 2006 gegründeteTochterfirma Nuseed konzentriert sich auf Saatgut für Raps, Sorghum undSonnenblumen. Ausführliche Informationen finden Sie auf der Website desUnternehmens unter http://www.nufarm.com/Über SAP AribaMit SAP Ariba können sich Unternehmen untereinander vernetzen, umeffiziente Geschäfte zu tätigen. Im Ariba Network entdecken Einkäufer undLieferanten aus mehr als drei Millionen Unternehmen und 180 Ländern neueMöglichkeiten, arbeiten bei Transaktionen zusammen und bauen ihreBeziehungen aus. Einkäufer können den gesamten Einkaufsprozess steuern undgleichzeitig die Ausgaben kontrollieren, neue Einsparpotenziale erkennenund eine stabile Lieferkette aufbauen. Und Lieferanten können sich mitprofitablen Kunden vernetzen und bestehende Geschäftsbeziehungen effizientausbauen - das vereinfacht die Verkaufszyklen und verbessert dieBargeldkontrolle auf dem Weg dorthin. Das Ergebnis ist ein dynamischer,digitaler Marktplatz, in dem Jahr für Jahr Geschäfte im Wert von über 1Billion US-Dollar getätigt werden.Weitere Informationen über SAP Ariba finden Sie unter http://www.ariba.com/Über SAPAls Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt SAP (NYSE: SAP)Unternehmen aller Größen und Branchen dabei, besser zu laufen. VomBackoffice bis zum Sitzungssaal, vom Lager bis zum Schaufenster, vomDesktop bis zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen undOrganisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten undGeschäftsinformationen effektiver zu nutzen, um der Konkurrenz immer einenSchritt voraus zu sein. Mit SAP-Anwendungen und -Services können rund378.000 Kunden profitabel arbeiten, sich kontinuierlich anpassen undnachhaltig wachsen. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.sap.com./# # #Alle in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, die keine historischenFakten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, wie sie in den USAdefiniert sind. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörterwie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "erwarten","prognostizieren", "beabsichtigen", "können", "planen", "projizieren","vorhersagen", "sollten" und "werden" und ähnliche Ausdrücke, die sich aufSAP beziehen, sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. SAPübernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zuaktualisieren oder zu revidieren. Alle zukunftsgerichteten Aussagenunterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungenabweichen. Die Faktoren, die die künftigen Finanzergebnisse von SAPbeeinflussen könnten, werden in den von SAP bei der U.S. Securities andExchange Commission ("SEC") eingereichten Unterlagen ausführlichererläutert, einschließlich des jüngsten bei der SEC eingereichtenJahresberichts der SAP auf Form 20-F. Die Leser werden davor gewarnt, sichübermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zumZeitpunkt ihrer Veröffentlichung gültig sind.(C) 2018 SAP SE. Alle Rechte vorbehalten.SAP und andere hierin erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowiedie entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SEin Deutschland und anderen Ländern. Weitere Informationen und Hinweise zuMarken finden Sie unterhttps://www.sap.com/corporate/de/legal/copyright.htmlPressekontakt:eloquenza PRIna Rohe / Svenja Op gen OorthEmil-Riedel-Straße 1880538 MünchenTel: 089 242 038 0E-Mail: mailto:sapariba@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

(END) Dow Jones Newswires

July 26, 2018 06:30 ET (10:30 GMT)