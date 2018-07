Sehr geehrte Aktionäre, Wir freuen uns Ihnen den Jahresbericht 2018 im folgenden Link übermitteln zu dürfen: Annual Report 2018 Wolfsberg Lithium Projekt Highlights Abschluss der Vorabmachbarkeitsstudie (PFS) für die aktuell gemessene und vorhandene Ressource (6.3 Millionen Tonnen bei 1.17% Li2O) Ende von Q2/2018 und Veröffentlichung am 5 April 2018 Ergebnisse der Explorationsarbeiten bestätigen die mögliche Spiegelung der Ressource von Zone 1 in Zone 2 Ressource in Zone 1 erweitert auf 11 Millionen bei 1.0% Li2O (gemessen, vorhanden und abgeleitete Ressource) Beste Grüße,EUROPEAN LITHIUM Investor Relations

