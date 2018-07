In den ersten 9 Monaten stieg der Umsatz von Cisco um 1,7% auf 36,5 Mrd $. Allerdings stand unterm Strich ein Verlust von 3,7 Mrd $. Dieser hat jedoch nichts mit dem operativen Geschäft zu tun. Der Vorsteuergewinn stieg um 3,7% auf 9,4 Mrd. $. Im Berichtszeitraum ist eine Steuernachzahlung über 11,1 Mrd $ enthalten. Trumps Steuerreform ermöglicht es US-Unternehmen, Vermögenswerte zu günstigen Konditionen in die USA zu transferieren. Cisco nutzte die Möglichkeit und holte 67 Mrd $ in die USA. ... (Volker Gelfarth)

