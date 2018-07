Seit Jahresanfang gelten neue Steuerregeln für Fonds. Anleger haben es nun eigentlich leichter. Doch die Umstellung selbst führt zu einigen Problemen. Das sind die wichtigsten Tipps.

Mit ungewöhnlicher Offenheit bekannte das Bundesfinanzministerium schon vor zwei Jahren, die Besteuerung von Fonds sei so komplex, dass selbst Steuerberater und Finanzbeamte nicht mehr durchblickten. Mit einer Reform zu Jahresanfang sollte das besser werden. Und tatsächlich: Meist müssen Anleger sich jetzt nicht mehr um die Steuer kümmern. Sie können Fonds einzig danach auswählen, ob diese ihnen erfolgversprechend erscheinen. Denn im Grundsatz werden nun alle Fonds gleich besteuert. Egal, ob sie Erträge ausschütten oder im Fondsvermögen einbehalten. Egal, ob sie ihren Sitz im In- oder Ausland haben.

Steuern fallen in der Regel sowohl während der Haltedauer als auch beim späteren Verkauf an. Für Aktienfonds (mit mindestens 51 Prozent Aktienanteil) gelten folgende Regeln:

1. Steuer während der Haltedauer

Ausgezahlte Dividenden werden zu 70 Prozent mit Abgeltungsteuer belastet, 30 Prozent bleiben steuerfrei. Der Steuersatz auf die Bruttodividende liegt also bei rund 18,5 Prozent (70 Prozent multipliziert mit 26,375 Prozent Abgeltungsteuer inklusive Soli). Dieser Steuersatz zeigt allerdings nicht die ganze Steuerlast, denn die Erträge inländischer Fonds werden auch auf Fondsebene besteuert - wovon Anleger selbst nichts merken. Hier fallen 15 Prozent Körperschaftsteuer inklusive Soli an und das vor allem auf inländische Dividendenerträge sowie Miet- und Immobilienerträge aus dem Inland. Auch im Ausland werden häufig schon auf Fondsebene Steuern erhoben.Nicht alle Fonds schütten Dividenden aus. Damit der deutsche Fiskus auch bei nicht-ausschüttenden oder thesaurierenden Fonds laufend Steuer kassieren kann, selbst wenn diese ihren Sitz im Ausland haben, gibt es noch eine laufende Besteuerung auf einen niedrigen fiktiven Ertrag. Dieser fiktive Ertrag wird jährlich festgesetzt und ist für alle Fonds gleich hoch. Aktuell läge der fiktive Ertrag unter einem Prozent. Auch der fiktive Ertrag wird nur zu 70 Prozent mit Abgeltungsteuer belastet. Dieses Verfahren heißt Vorabpauschale.

Drei Besonderheiten gibt es dabei:

1. Hat ein Fonds inklusive Dividendenausschüttungen keine positive Wertentwicklung geschafft, wird keine Vorabpauschale erhoben.2. Ist der tatsächliche Wertzuwachs des Fonds zwar positiv, aber geringer als der fiktive Ertrag, dann fällt nur auf den realen Ertrag 70 Prozent Abgeltungsteuer an.3. Bevor die Steuer berechnet wird, werden die schon ausgezahlten und versteuerten Dividenden vom fiktiven oder realen Ertrag abgezogen. Übersteigen die Dividenden den fiktiven oder realen Ertrag, dann müssen Anleger gar nichts zusätzlich versteuern.

Die neue Besteuerung per Vorabpauschale dürfte manchen Anleger überraschen. Erstmals wird das Verfahren am 2. Januar 2019 auf die Wertentwicklung 2018 angewendet. Banken ziehen die fällige Steuer direkt ein. Ist kein spezielles Verrechnungskonto vereinbart, ziehen sie den fälligen Betrag vom Girokonto des Anlegers ein. Banken müssen dabei nicht beachten, ob das Konto so zum Beispiel ins Minus rutscht. Anleger sollten insofern auf ausreichende Kontodeckung achten. Faustregel: Wenn sie 0,2 Prozent ihres Fondsvermögens auf dem entsprechenden Konto vorhalten, müsste das reichen.

Bei anderen Fonds mit geringerem Aktienanteil wird ein abweichender Anteil der Erträge besteuert - also nicht 70 Prozent wie bei den Aktienfonds. Bei Mischfonds sind es 85 Prozent, bei Immobilienfonds nur 40 Prozent, wenn diese ihren Fokus auf das Ausland legen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...