Initiator boerse-social.com, Hauptpartner Novomatic sowie die Kategorienpartner S Immo, CMC Markets und wikifolio.com suchen bei der heurigen Ausgabe des "Novomatic Smeil Alps 2018" (neuer Name im 6. Austragungsjahr) wieder die herausragenden Finanzblogs im deutschsprachigen Raum. Alle Details unter http://smeil-award.com - alle Einreichungen als Diashow: https://boerse-social.com/smeil/diashow Anbei vier Nominierungen für 2018: Homemade Finance http://homemade-finance.de aktien-boersen http://aktien-boersen.blogspot.co.at Never Mind the Markets http://blog.tagesanzeiger.ch/nevermindthemarkets/ Herdentrieb der Zeit Blog http://blog.zeit.de/herdentrieb/

