Für die Aktie Klockner stehen per 28.07.2018, 18:28 Uhr 9,22 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Klockner zählt zum Segment "Handelsunternehmen und Distributoren". Nach einem bewährten Schema haben wir Klockner auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung. 1. Anleger: Klockner wurde in den vergangenen zwei Wochen ... (Jens Becker)

