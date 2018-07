Die bwin -Mutter GVC bestätigt Gespräche über ein Joint Venture mit dem Casino Betreiber MGM Resorts, der die großen Las Vegas-Namen wie MGM Grand, Bellagio und The Mirage sein eigen nennt. In einer Stellungnahme seitens GVC Holdings heisst es: "Die Gruppe kann bestätigen, dass die Diskussionen bezüglich eines solchen Joint Ventures weit fortgeschritten sind." Medienberichten zufolge könnte der Deal in der Größenordnung von 200 Millionen US-Dollar liegen.

