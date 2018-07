Das Gespräch zwischen den USA und den Taliban sei mit "sehr positiven Signalen" zu Ende gegangen, berichten Insider. Ein Waffenstillstand in Afghanistan sei möglich.

Ein Treffen zwischen Vertretern der US-Regierung und den Taliban ist mit "sehr positiven Signalen" zu Ende gegangen, wie Insider am Sonntag mitteilten. Bei dem Gespräch sei es um einen Waffenstillstand in Afghanistan gegangen, sagten Personen, die Informationen über das Treffen haben. Über die Gespräche zwischen einer Abteilungsleiterin im US-Außenministerium und Taliban-Vertretern in der vergangenen Woche hatte das "Wall ...

