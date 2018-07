Bei der Deutschen Bank fiel zuletzt auf, dass ein Mitglied des Aufsichtsrats (John Alexander Thain, laut der Internetseite der Deutschen Bank in New York wohnend) exakt 100.000 Deutsche Bank Aktien gekauft hat. Das geschah demnach nicht in einem Rutsch, sondern "in Teilausführungen zu einem gewichteten Durchschnittskurs" in Höhe von 10,5102 Euro. Das Gesamtvolumen des Kaufs von 100.000 Deutsche Bank Aktien durch John Alexander Thain lag demnach bei 1.051.015,28 Euro. Man sollte so etwas auch ... (Peter Niedermeyer)

