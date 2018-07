Viele Unternehmenszahlen, die meist positiv aufgenommen wurden, liessen die europäischen Märkte mit Zuwächsen ins Wochenende gehen. Insgesamt war es für den EuroStoxx 50 mit einem Plus von 1,9%die erfolgreichste Woche seit März. Im Branchenvergleich hatten die Telekommunikationsaktien die Nase vorn, dank deutlicher Kursgewinne bei der Deutschen Telekom mit einem Aufschlag von 2,0% und der British Telecom mit einem Plus von 2,1% Stark waren auch die Banken dank guter Ergebnisse von BBVA und die Baubranche, wo LafargeHolcim und Saint-Gobain ebenfalls erfreuliche Entwicklungen melden konnten und 2,6% beziehungsweise 1,6% nach oben sprangen. Dank eines positiven Ausblicks auf das restliche Geschäftsjahr schnellten die Aktien von Reckitt Benckiser 7,9% in die...

