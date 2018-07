Graz (ots) - Alle Besucher des Monster Energy Grand Prix Ceské republiky, die sich für das MotoGP Cashback Programm registrieren, haben die Chance, eine exklusive Garagentour zu gewinnen. Als Mitglieder des Programms können sie zusätzlich bei Tausenden Partnerunternehmen weltweit einkaufen und dabei von attraktiven Shoppingvorteilen profitieren.



Wie bereits im Vorjahr macht auch in diesem Jahr das MotoGP Cashback Programm wieder in der Tschechischen Republik Station. Beim Monster Energy Grand Prix Ceské republiky, der vom 3. bis 5. August 2018 auf dem Automotodrom Brno stattfindet, warten zwei spannende Gewinnspiele auf alle Motorradsportbegeisterten:



Alle Besucher, die bis Samstag, den 4. August um 12:00 Uhr, bzw. bis Sonntag, den 5. August um 12:00 Uhr, ein Foto von ihrem besten MotoGP-Moment mit dem Hashtag "motogpcashback" auf Facebook, Instagram oder Twitter posten, haben die Chance, eine spannende Tour hinter die Kulissen des MotoGP-Rennzirkus zu gewinnen. Zusätzlich können all jene, die sich vor Ort für das MotoGP Cashback Programm registriert und den Newsletter abonniert haben, eine Teilnahmekarte ausfüllen und mit etwas Glück eine exklusive Garagentour gewinnen.



Zwtl.: Mit dem MotoGP Cashback Programm profitieren



Wer sich für das MotoGP Cashback Programm registrieren möchte, kann entweder eine der zahlreichen Promotion-Mitarbeiterinnen ansprechen, die auf dem Renngelände unterwegs sind, oder dem MotoGP Cashback Container einen Besuch abstatten. Hier hat man im Anschluss an die Registrierung außerdem die Möglichkeit, an einem Trainingsgerät, das auch die MotoGP-Fahrer verwenden, seine Reaktionsfähigkeit zu testen und sich mit anderen Mitgliedern zu messen.



Mitgliedern des MotoGP Cashback Programms eröffnet sich eine Welt voller Vorteile. Mit der MotoGP Cashback Card - der offiziellen MotoGP-Fankarte - sowie der Cashback App können sie bei mehr als 90.000 Partnerunternehmen weltweit einkaufen und dabei Geld sparen. So haben Motorradsportfans zum Beispiel die Möglichkeit, bei ausgewählten Partnern vor Ort Merchandising-Produkte zu erwerben oder sich online ihre Tickets für das nächste MotoGP-Rennen zu sichern. Bei jedem Einkauf bei einem Partnerunternehmen erhalten sie bis zu 5% Cashback und sammeln zusätzlich Shopping Points. Diese Shopping Points können anschließend für spezielle Angebote bei den Partnerunternehmen eingelöst werden.



Weitere Informationen zum Programm, den Gewinnspielen und den weiteren Stationen des MotoGP Cashback Programms gibt es auf [MotoGP-Cashback.com] (https://www.motogp-cashback.com/at-gp).



