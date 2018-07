In Bangkok werden die GEA-Ingenieure aus dem Bereich "Home and Personal Care" bis April 2019 die Prozessstrecke von der Rohstoffannahme bis zur Abfüllung inklusive der benötigten Reinigungssysteme für Rohrleitungen und IBC-Tanks (Intermediate Bulk Container) in Betrieb nehmen. Zudem ist der Anlagenbauer für die Automatisierung verantwortlich, die die Steuerungsvorgaben der Prozesse umsetzt. Insgesamt können dadurch die Produktverluste während der Herstellung wesentlich reduziert werden. Der Auftragswert liegt im hohen einstelligen Millionen-Euro-Bereich.

Von Thailand aus beliefert der Kunde bereits heute mehr als 40 Länder, vor allem im asiatisch-pazifischen Raum, mit Kosmetikartikeln. Aufgrund der starken Nachfrage muss das Werk in Bangkok nun erweitert werden. Seit März 2018 laufen deshalb die Baumaßnahmen für die neue Produktion auf einer Baufläche von 10.000 m2. Bis zum Jahresende wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...