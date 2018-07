Eine Radarauswahl aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb. Unter http://www.boerse-social.com/radar bekommt man die jeweils tagesaktuelle Radar-Liste (z.B. der Auszug unten oder mehr) bei jedem Aufruf mit aktuellen Indikationen. Auf dem Radar: European LithiumJahresbericht 2018 mit u.a. Abschluss der Vorabmachbarkeitsstudie (PFS) für die aktuell gemessene und vorhandene Ressource (6.3 Millionen Tonnen bei 1.17% Li2O) Ende von Q2/2018 und Veröffentlichung am 5 April 2018, Ergebnissen der Explorationsarbeiten bestätigen die mögliche Spiegelung der Ressource von Zone 1 in Zone 2, Ressource in Zone 1 erweitert auf 11 Millionen bei 1.0% Li2O (gemessen, vorhanden und abgeleitete Ressource). aktuelle Indikation: 0.13 / 0.13 ...

