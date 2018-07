Der Energiekonzern Allete Inc. (ISIN: US0185223007, NYSE: ALE) meldet eine Quartalsdividende von 0,56 US-Dollar je Aktie. Die Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 1. September 2018 (Record date: 15. August 2018). Im Januar steigerte das Unternehmen die Dividendenausschüttung um 4,7 Prozent auf den aktuellen Betrag. Der Konzern aus Duluth, im US-Bundesstaat Minnesota, zahlt auf das Gesamtjahr hochgerechnet 2,24 US-Dollar an die ...

