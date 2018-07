Berichte über Schwachstellen in der Automobil-Software nehmen zu. Schon kleinste Fehler im Code sorgen dafür, dass die vernetzten und autonomen Autos anfällig für Cyber-Angriffe sind. Besonders extern vernetzte elektronische Steuergeräte (ECUs) wie Gateways, Telematik- oder Infotainment-Systeme stellen eine potentielle Bedrohung dar - auch für Hersteller, die derzeit verfügbare Cyber-Sicherheits-Lösungen voll ausschöpfen. Der Grund: Sie bedenken nicht, dass Sicherheitskonzepte für IT-Systeme nicht direkt auf die Sicherheit in Fahrzeugen übertragbar sind.

Schwachstellen in der Steuergeräte-Software

Vor wenigen Monaten inszenierten White Hat Hacker - also Hacker ohne negative Absichten - einen Angriff auf das Infotainment-System eines Fahrzeugs eines großen Automobilherstellers. Dabei gelang es ihnen, über eine In-Memory-Schwachstelle im Code des Steuergerätes, in das Fahrzeug einzudringen. Über diesen Angriffsvektor konnten die Hacker ein legitimes Steuergerät im Fahrzeugnetzwerk nachahmen und auf diese Weise Befehle an sicherheitskritische Systeme wie Airbags, Fahrzeugsteuerung oder den Antrieb senden. Ein Angriff auf diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...