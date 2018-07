NEW YORK, July 31, 2018) freut sich, den offiziellen Start von drei neuen Mining Rigs für Kryptowährungen ankündigen zu können, die mit Funktionen ausgestattet sind, mit denen sie den weltweiten Kryptowährungsbereich im Sturm erobern können. Angeführt von einigen der erfahrensten Spezialisten der Branche für das Schürfen von Kryptowährungen hat Watts Miners die ASIC-Chip-Technologie genutzt, um drei Einstiegsprodukte anzubieten, die für einfache Bedienung vorkonfiguriert sind und bereits nach nur einem Monat eine Kapitalrendite versprechen.

Die drei neuen Miner von Watts Miners heißen Watts Mini, Watts Miner und Watts Rack. Jeder dieser Miner ist so gebaut und konstruiert, dass er mit verschiedenen Algorithmen arbeitet. Neben Bitcoin können diese Miner auch Litecoin, Ethereum, Monero und Dash schürfen. Das Unternehmen hat ein hervorragendes Hardwaredesign konzipiert, um Produkte zu entwickeln, die sich durch hohe Hash-Raten und geringen Stromverbrauch von anderen Geräten abheben. Vor der Produkteinführung wurde jeder Miner gründlich untersucht, es wurden Prototypen gebaut und unter extremen Bedingungen getestet.

Die bemerkenswerteste Eigenschaft der neuen Miner von Watts Miners ist ihre hohe Leistung in Bezug auf die Hash-Rate:

Watts Mini: Bitcoin 120 TH/s, Litecoin 30 GH/s, Ethereum 4 GH/s, Monero 200 KH/s und Dash 1,1 TH/s

Bitcoin 120 TH/s, Litecoin 30 GH/s, Ethereum 4 GH/s, Monero 200 KH/s und Dash 1,1 TH/s Watts Miner: Bitcoin 250 TH/s, Litecoin 50 GH/s, Ethereum 7 GH/s, Monero 300 KH/s und Dash 1,7 TH/s

Bitcoin 250 TH/s, Litecoin 50 GH/s, Ethereum 7 GH/s, Monero 300 KH/s und Dash 1,7 TH/s Watts Rack: Bitcoin 1000 TH/s, Litecoin 200 GH/s, Ethereum 28 GH/s, Monero 1200 KH/s und Dash 6,8 TH/s

Zu den anderen beeindruckenden Eigenschaften dieser Miner gehören:

das effektivste geschlossene Kühlsystem

Einsatz in Wohnbereichen aufgrund des niedrigen Geräuschpegels möglich

geräuschlose Lüfter mit verbesserter Aerodynamik der Lüfterflügel und eingebautem Anti-Vibrations-Pad

Kühler mit mehr als 15 % zusätzlicher Rippenfläche

lautlose Hochdruckpumpen

Lebensdauer von mehr als 70.000 Stunden

Leistungsaufnahme von 800W ± 10 %, 1200W ± 10 % und (1200W ± 10 %) x 4 für die drei Modelle

"Wir haben es dem Normalverbraucher leichter gemacht, am Schürfen von Kryptowährungen teilzunehmen. Sie müssen lediglich den Stecker einstecken und mit dem Schürfen beginnen", sagt David Anderson, CEO von Watts Miners.

Um mehr über Watts Miners und die ausgezeichnete Produktpalette des Unternehmens zu erfahren, besuchen Sie bitte http://wmminers.com/.

Über Watts Miners: Watts Miners ist ein Hersteller von hochwertigen Krypotwährungs-Minern, die eine extrem hohe Hash-Leistung liefern, ohne dabei viel Energie zu verbrauchen. Das Team des Unternehmens besteht aus mehreren hochkarätigen Profis von renommierten Unternehmen wie Samsung, Microsoft, IBM und vielen anderen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in New York verfügt derzeit über Produktionsstätten in den USA, Deutschland, China und Russland.



