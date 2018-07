Siemens und der französische Konkurrent Alstom müssen bis Mitte Dezember die Brüsseler Kartellwächter vom Sinn ihrer geplanten Fusion der Zugsparten überzeugen - und schicken jetzt ihre Lobbytruppe los.

Die derzeit wichtigsten Mitarbeiter des Siemens-Konzerns residieren weitab der Münchner Konzernzentrale, in der Avenue des Arts, gleich am Rande des Brüsseler Europaviertels. Insgesamt 19 Mitarbeiter hat der Technologieriese in dem wuchtigen Glasbau stationiert. Rund drei Millionen Euro lässt sich Siemens die noble Repräsentanz kosten - pro Jahr.

Das Geld ist schon in normalen Zeiten gut investiert. Schon allein der Subventionen und EU-Fördergelder wegen, die sie hier eintreiben: 17,5 Millionen Euro pro anno. Doch dies sind keine normalen Zeiten. Siemens und der französische Alstom-Konzern kämpfen in Brüssel für die Zusammenlegung ihrer Zuggeschäfte. Für ein Lieblingsvorhaben des Siemens-Chefs Joe Kaeser, der Anfang August die neue Konzernstrategie vorstellen will. Wichtig auch für den Technologiestandort Europa, der sich im weltweiten Wettbewerb gegen China behaupten soll. So jedenfalls sehen sie das hier.

Kürzlich sagte die EU-Kommission, man werde die Fusion vertieft prüfen. Bei Hochgeschwindigkeitszügen wäre der neue Konzern dreimal so groß wie der nächste Konkurrent. Preise dürften steigen, warnte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager.

Die Nachricht, vor allem die Begründung, sorgte in München und Paris für Überraschung. Bis Mitte Dezember haben die Lobbyisten nun Zeit, die Beamten vom Gegenteil zu überzeugen. Dann will Vestager entscheiden. Die Sache ist hochkomplex. "Die Beamten müssen erst die Technik verstehen", so ein Beteiligter. Von der Rangierlok bis zu ...

