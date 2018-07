Heute ist Juli-Ultimo und der letzte Tag der Einreichfrist für unseren Finanzblogger-Award "Novomatic Smeil Alps 2018". Und es steht fest: Ein neuer Rekord mit aktuell 157 Blogs. Wer noch nicht dabei ist: http://www.smeil-award.com . Mit dem kommenden Börse Social Magazine (ET ca. 15.8.) wird dann die Jury tätig und im übernächsten Börse Social Magazine (ET ca. 15.9.) gibt es die Sieger. Indes ist unser wikifolio Stockpicking Österreich wieder upgedatet, es war wegen der Agrana-Umstellung kurzfristig vom Handel ausgesetzt. Das ist gut so, weil man sonst recht risikolos arbitrieren hätte können. Jedenfalls sieht es gut aus: All-time High mit gleichzeitig ca. 6.6 Prozent ytd-Plus 2018, während der ATX ytd exakt bei Plus/Minus-Null steht,...

