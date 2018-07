Tesla (TSLA.US) soll Gespräche mit deutschen und niederländischen Behörden über europäischen Fabrikstandort führen DE30 könnte Test der Unterstützungszone bei 12.740 Punkte vornehmen Lufthansa (LHA.DE) versichert Anlegern, dass sie die Jahresziele erreichen kann

Das Hauptereignis der asiatischen Sitzung erwies sich als Nicht-Ereignis. Die jüngsten BoJ-Maßnahmen zum Ankauf von Anleihen könnten darauf hindeuten, dass uns ein interessantes Treffen bevorstehen würde, hatte aber alles in allem keine wesentlichen Auswirkungen auf die Märkte. Die Aktien in der Region beendeten den heutigen Handel weitgehend flach, wobei der australische S&P/ASX 200 (AUS200) nur 0,03% und der japanische Nikkei (JAP225) 0,04% zulegten. Chinas Hang Seng (CHNComp) wird 0,2% tiefer gehandelt. Die Eröffnung der europäischen Handelssitzung am Dienstag kann als gemischt bezeichnet werden. In den ersten Handelsminuten konnten wir in Deutschland, Großbritannien, Italien und Spanien Gewinne beobachten. Auf der anderen Seite bewegten sich Aktien aus den Niederlanden, Frankreich oder Belgien leicht rückläufig. In Polen waren starke Rückgänge zu verzeichnen, da der WIG20 (W20) rund 0,5% unter dem Schlusskurs von gestern lag. Telekommunikationsunternehmen und Banken gehören zu Beginn des europäischen Handels zu den größten Gewinnern, während Bergbauunternehmen und Einzelhändler hinter den Erwartungen zurückbleiben. Es ist kein Geheimnis, dass Tesla (TSLA.US) ein Fabrikgebäude in ...

