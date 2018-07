Globale Valuestrategie auf Fondsebene: Covesto Quality Select neu am Markt DGAP-News: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH / Schlagwort(e): Fonds Globale Valuestrategie auf Fondsebene: Covesto Quality Select neu am Markt 31.07.2018 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hamburg, 31. Juli 2018 - Die Covesto Asset Management GmbH hat gemeinsam mit der Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH den Covesto Quality Select (WKN A2JF8N/WKN A2JF8P) aufgelegt. Der international ausgerichtete Aktienfonds investiert primär in europäische und US-Aktien. "Im Vordergrund unserer Strategie steht der Kauf erstklassiger Unternehmen mit hohen und stabilen Kapitalrenditen zu attraktiven Preisen", sagt Marcus Reck, Portfoliomanager für den Covesto Quality Select. Ziel des Managements ist es, Unternehmen zu identifizieren, die leicht zu verstehende Geschäftsmodelle haben und in 5 bis 10 Jahren mehr wert sein werden als heute. "Für das Portfolio des Covesto Quality Select setzen wir auf Qualitätsaktien. Sie unterscheiden sich von anderen Titeln durch eine höhere Rendite bei geringerer Volatilität. Entsprechend erzielen Qualitätsaktien in unterschiedlichen Marktphasen eine stabile Wertentwicklung und eine besonders gute relative Performance in Abwärtsphasen", so Reck weiter. Strategie setzt auf unterbewertete Unternehmen Aus rund 21.000 Aktien wählt das Fondsmanagement im ersten Schritt zwischen 150 und 200 Unternehmen mit hohen und stabilen Kapitalrenditen aus. Bei den selektierten Titeln wird im Rahmen eines Analyseverfahrens die Bilanz durchleuchtet sowie die Marktstellung, die Qualität des Managements und das Unternehmen bewertet, um über die Berechnung des fundamentalen Unternehmenswertes den fairen Wert zu ermitteln. "Im Rahmen der Unternehmensbewertung kalkulieren wir mit einer hohen Sicherheitsmarge, um mögliche Verluste zu vermeiden. D. h. wir kaufen nur, wenn die Differenz zwischen Marktwert und innerer Wert mehr als 20 Prozent beträgt", ergänzt Reck. "Nähern sich der Marktwert und der innere Wert einer Differenz von null an, ist der Titel fair bewertet und für uns ein Verkauf." Die Gewichtung innerhalb des Portfolios erfolgt nach dem Grad der Unterbewertung und der Portfoliostrategie. Anhand von aktuellen Entwicklungen und Nachrichten passt das Fondsmanagement den fairen Unternehmenswert und die Gewichtung regelmäßig an. Ist ein faires Kursniveau erreicht oder verschlechtern sich die fundamentalen Kennzahlen, wird die Position verkauft. Hanseatische Kooperation auf Fondsebene Bei der Auswahl seiner Partner setzt der Hamburger Vermögensverwalter auf erfahrene Dienstleister aus der Nachbarschaft. Die NFS Netfonds Financial Service GmbH übernimmt für den Covesto Quality Select u. a. die Haftungsdachfunktion, Berenberg Vermögensverwalter Office fungiert als Verwahrstelle und die Service-KVG HANSAINVEST ist nicht nur für den Fondsauflageprozess, sondern auch die anschließenden administrierenden Tätigkeiten verantwortlich. Über HANSAINVEST Die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wurde 1969 gegründet und ist Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe. Als Service-KVG für Real und Financial Assets erbringt die Hamburger Gesellschaft vielfältige Dienstleistungen rund um die Administration von liquiden und illiquiden Assetklassen. Der Hauptsitz befindet sich in Hamburg, zudem ist das Unternehmen mit einer Niederlassung in Frankfurt präsent. Über ein Tochterunternehmen ist die HANSAINVEST auch in Luxemburg vertreten. Aktuell werden von über 140 Mitarbeitern in mehr als 175 Publikums- und 90 Spezialfonds Vermögenswerte von 33 Milliarden Euro administriert. Von den Lesern des Private Bankers wurde die HANSAINVEST im Jahr 2018 bereits zum vierten Mal in Folge zur "Besten Service-KVG" Deutschlands gewählt. (Stand der Daten: 30.06.2018). Mehr Informationen unter www.hansainvest.de. Über Covesto Asset Management Die Covesto Asset Management GmbH ist ein hochspezialisierter Asset Manager aus Hamburg. Das inhabergeführte Unternehmen befindet sich zu 100% im Besitz der Gründer. Sämtliche Mitarbeiter von Covesto eint eine jahrelange Kapitalmarkterfahrung sowie gemeinsame berufliche Wurzeln in der Aktienanalyse. Covesto Asset Management setzt auf langfristige, partnerschaftliche Kundenbeziehungen, die unter anderem dadurch erreicht werden, dass die Portfoliomanager einen Großteil ihres Privatvermögens in die eigenen Fonds investieren und somit gemeinsam mit den Kunden im selben Boot sitzen. Beim Portfoliomanagement setzt das Covesto-Team auf fundamentale, eigens entwickelte Analyseverfahren sowie auf eine Vielzahl von Unternehmensbesuchen und Vorstandsgesprächen pro Jahr. Mehr Informationen unter www.covesto-am.com. Presseanfragen: Dirk Wechmann * Marketing & Corporate Communications Kapstadtring 8 * D - 22297 Hamburg * Telefon +49 40 300 57-62 92 dirk.wechmann@hansainvest.de Wais Samadzada * Covesto Asset Management GmbH Schauenburgerstr. 10 * D - 20095 Hamburg * Telefon +49 40 30 92 55 81 ws@covesto-am.com 31.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 708749 31.07.2018

