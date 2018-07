Der Vorstand der Unternehmens Invest Aktiengesellschaft ("UIAG") prüft den Erwerb weiterer Anteile an der UIAG Informatik-Holding GmbH (derzeitige Beteiligung der UIAG: rund 49,55%) und an der Plastech Holding GmbH (derzeitige Beteiligung der UIAG: rund 32%) im Wege einer Sachkapitalerhöhung. Dabei würden die beiden Vorstandsmitglieder der UIAG sowie Herr Bernd Neumann insgesamt rund 23,31% Anteile der UIAG Informatik-Holding GmbH und Herr Paul Neumann, MBA sowie Bernd Neumann insgesamt rund 58% Anteile der Plastech Holding GmbH an die UIAG übertragen. Die einbringenden Personen würden weiters Darlehensforderungen gegenüber der UIAG Informatik-Holding GmbH und der Plastech Holding GmbH in Höhe von bis zu EUR 21,72 Mio. einbringen. Eine derartige...

