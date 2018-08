Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG Stamm +0,23% auf 88,2, davor 27 Tage ohne Veränderung , Goldman Sachs -0,64% auf 237,43, davor 7 Tage im Plus (4,06% Zuwachs von 229,63 auf 238,95), Walgreens Boots Alliance -2,23% auf 67,62, davor 7 Tage im Plus (6,51% Zuwachs von 64,93 auf 69,16), Österreichische Staatsdruckerei Holding -0,56% auf 17,8, davor 7 Tage ohne Veränderung , Telecom Italia -0,09% auf 0,659, davor 6 Tage im Plus (9,63% Zuwachs von 0,6 auf 0,66), MTU Aero Engines -0,71% auf 181, davor 6 Tage im Plus (7,49% Zuwachs von 169,6 auf 182,3), Travelers Companies -0,73% auf 130,14, davor 5 Tage im Plus (5,52% Zuwachs von 124,24 auf 131,1), Polytec -0,15% auf 13,48, davor 4 Tage im Plus (3,69% Zuwachs von 13,02 auf 13,5), Tomorrow Focus -0,26% auf 3,79, davor...

Den vollständigen Artikel lesen ...