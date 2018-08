Liebe Leser! Die Wiener Börse hat die ATX-Beobachtungsliste 07/2018 veröffentlicht. Diese umfasst die Gesamtbörseumsätze 08/2017 bis 07/2018 der prime market-Werte. Sie hat 11/12 Bedeutung für die nächste Überprüfung im September. Und so sieht es aus: Mit der Herausnahme der Buwog gibt es ein neues Bild, es ist alles nicht mehr so eng. Bereits im Juni wurde ja Porr in den ATX genommen. Derzeit sieht es aber ganz so aus als würde Do&Co die Porr verdrängen können. Die VWAP-Phase hat begonnen und Do&Co. startet nach dem Short-Squeeze Ende Juli mit sattem Vorsprung auf Porr. Die März-Neulinge AT&S und FACC sind abgesichert.

