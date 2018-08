Die Auswirkungen der China-Angst: Der japanische Roboterhersteller Fanuc profitiert davon, dass sein deutscher Wettbewerber Kuka Chinesen gehört.

Zwischen den Bäumen auf dem Werksgelände am Fuß von Japans heiligem Berg Fuji leuchten viele gelbe Farbflecke auf. Die Arbeitsanzüge sind ebenso gelb wie die Fahrzeuge und die Produktionshallen. Gelb sind auch die Roboter, die rund um die Uhr neue gelbe Roboter bauen. Surrend greifen sich ihre Arme neue Einzelteile, stecken sie ineinander, ziehen Schrauben an. Die wenigen Aufseher können kaum erkennen, welcher Roboter baut und welcher gebaut wird. Daher sind die Muttermaschinen mit einem grünen Band am Greifer markiert.

Viele der 7000 Industrieroboter, die die Fabriken des Herstellers Fanuc in Oshino jeden Monat verlassen, werden Fahrzeugkarosserien schweißen und lackieren. Und das nicht nur in Japan. Das Unternehmen exportiert seine Maschinen nach China, nach Nordamerika - und immer häufiger auch nach Deutschland. "Vor wenigen Jahren wurden unsere Roboter nur bei Opel eingesetzt, aber das hat sich drastisch geändert", sagt Konzernchef Yoshiharu Inaba, der zum Gespräch im - natürlich - gelben Blazer erscheint. Mittlerweile kämen die japanischen Maschinen bei mehreren deutschen Autobauern zum Einsatz.

Bisher hat in ihren Fabriken eindeutig ein anderer Hersteller dominiert. Die Position des Augsburger Roboterbauers Kuka ist aber nicht mehr unangefochten. "Die Marktanteile haben sich verschoben", sagt der Münchner Automatisierungsexperte Professor Horst Wildemann. Als ein möglicher Grund dafür gilt in der Branche der Eigentümerwechsel bei Kuka. Vor zwei Jahren hat der chinesische Elektrokonzern Midea die Mehrheit an dem Unternehmen übernommen. Seitdem fürchten Autobauer, dass strategisch wichtige Produktionsdaten nach China abfließen und dort in den Besitz von Wettbewerbern geraten könnten.

Die Bedenken hält Experte Wildemann grundsätzlich für nachvollziehbar. Da sich Midea beim Kauf aber strengen Regeln unterworfen habe, bestünde für diese Ängste konkret kein Anlass. "Der Vertrag schließt jeglichen Zugriff auf die Daten unserer Kunden aus", bekräftigte auch Kuka-Chef Till Reuter kürzlich im Interview mit der WirtschaftsWoche.Ein Rest von Misstrauen aber bleibt. "Wir achten darauf, dass wir uns nicht zu sehr von einem Unternehmen abhängig machen, das in chinesischer Hand ist", heißt es bei einem großen Autobauer. Die Vorbehalte registriert auch Ralf Winkelmann. "Ich kann nicht in die Köpfe der Autobauer blicken", sagt der Geschäftsführer von Fanuc in Deutschland. "Aber Fakt ist, dass wir viele Projekte akquirieren konnten."Mit rund 226 Millionen Euro Umsatz in Deutschland hat der japanische Hersteller im vergangenen Jahr einen Rekordwert erzielt, erstmals hat er dabei mehr als 5000 Roboter verkauft. Sein Marktanteil liegt damit bei mehr als 25 Prozent. In den Fabriken von Volkswagen ist Fanuc schon die Nummer zwei. Für Teile der Produktion bestellten die Wolfsburger einem Insider zufolge ...

