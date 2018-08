Der Gebäudedienstleister Niederberger Berlin hat seit Anfang des Jahres mehr als 25.000 Elektroprüfungen von elektrischen Geräten, Betriebsmitteln sowie Anlagen und Maschinen in Büros von Gewerbe- und Verwaltungsgebäuden durchgeführt und damit 40 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Eine Schwachstelle fiel den Ingenieuren und Prüftechnikern dabei besonders ins Auge: In vielen Büros kommen private Elektrogeräte - wie Kaffeemaschine, Wasserkocher oder vor allem in den Sommermonaten Tischventilatoren - zum Einsatz.

»Per se ist das nicht verboten - ihr Einsatz sollte aber der verantwortlichen Elektrofachkraft gemeldet und von dieser genehmigt werden, denn sonst rutschen diese Geräte womöglich bei der verpflichtenden Elektroprüfung durchs Raster. Nicht ohne Grund zählen private Elektrogeräte laut Brandschadenstatistik der Feuerversicherer nämlich zu den häufigsten Brandursachen in Büros«, macht Stefan Kerkow, Techniker bei Niederberger Berlin aufmerksam.

Tatsächlich sind Unternehmen gesetzlich dazu verpflichtet, für ausreichenden ...

