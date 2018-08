Gerry Weber International AG: Finanzvorstand Jörg Stüber scheidet auf eigenem Wunsch aus dem Vorstand aus DGAP-News: Gerry Weber International AG / Schlagwort(e): Personalie Gerry Weber International AG: Finanzvorstand Jörg Stüber scheidet auf eigenem Wunsch aus dem Vorstand aus 02.08.2018 / 17:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News Finanzvorstand Jörg Stüber scheidet auf eigenem Wunsch aus dem Vorstand der GERRY WEBER International AG aus (Halle/Westfalen, 2. August 2018) Der Finanzvorstand der Gerry Weber International AG, Jörg Stüber, hat den Aufsichtsrat aus gesundheitlichen Gründen gebeten, ihn von seinen Aufgaben als Mitglied des Vorstands zu entbinden. Der Aufsichtsrat hat dem zugestimmt. Jörg Stüber wird zeitnah aus dem Vorstand ausscheiden. Der Aufsichtsrat bedauert die Entscheidung außerordentlich und dankt Herrn Stüber für die geleistete Arbeit. Die Aufgaben seines Vorstandsmandats werden bis zur Neubesetzung des Finanzressorts durch den Vorstandsvorsitzenden Ralf Weber wahrgenommen. Jörg Stüber bleibt dem Unternehmen verbunden und übernimmt wieder seine vor Berufung in den Vorstand ausgeübte Funktion als Direktor Finanzen. Zulassung: Regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ISIN: DE0003304101 WKN: 330410 GERRY WEBER International AG Kontakt Investor Relations: Kontakt Presse: Gundolf Moritz Cornelia Brüning-Harbrecht Mirnock Consulting Head of Corporate Communications Tel: +49 6227 732772 Tel: +49 (0)5201 185 320 E-mail: [1]gmoritz@mirnock-consulting.de E-mail: 1. mailto:gmoritz@mirnock-consulting.de cornelia.brue ning-harbrecht@gerrywe ber.com 02.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Gerry Weber International AG Neulehenstraße 8 33790 Halle/Westfalen Deutschland Telefon: +49 (0)5201 185-0 Fax: +49 (0)5201 5857 E-Mail: info@gerryweber.com Internet: www.gerryweber-ag.de ISIN: DE0003304101 WKN: 330410 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 710591 02.08.2018

