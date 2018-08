Stephan Bitterlin ist bereits seit 25 Jahren in der Verpackungsbranche tätig: Nach einer Technikerausbildung bei Siemens-Albis in Zürich studierte er an der Ecole Suisse d'ingenieurs des industries graphique et de l'emballage (esig+) und wurde Verpackungs- und Logistikingenieur (FH).

Bei Philip Morris arbeitete er anschließend als Projektleiter in der Verpackungsentwicklung und wechselte dann zu Nestlé Suisse, wo er in verschiedenen Bereichen der Verpackungssparte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...