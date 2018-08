Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Pfizer -1,54% auf 39,65, davor 7 Tage im Plus (8,22% Zuwachs von 37,21 auf 40,27), Noratis 0% auf 25, davor 6 Tage im Plus (9,65% Zuwachs von 22,8 auf 25), Lanxess -3,81% auf 67,66, davor 5 Tage im Plus (2,54% Zuwachs von 68,6 auf 70,34), Bawag Group -2,65% auf 39,6, davor 5 Tage im Plus (4,36% Zuwachs von 38,98 auf 40,68), Johnson & Johnson -1,05% auf 131,25, davor 5 Tage im Plus (3,13% Zuwachs von 128,62 auf 132,64), Lukoil -0,46% auf 60,63, davor 5 Tage im Plus (4,42% Zuwachs von 58,34 auf 60,92), Hannover Rück-0,52% auf 114,1, davor 5 Tage im Plus (3,52% Zuwachs von 110,8 auf 114,7), BKS Bank Stamm +1,11% auf 18,2, davor 5 Tage ohne Veränderung , Baidu +1,05% auf 230,46, davor 5 Tage im Minus (-13,25% Verlust von 262,91 auf 228,07),...

Den vollständigen Artikel lesen ...