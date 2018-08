Nasdaq-100 - Arbeitsmarktbericht im Fokus

Bastian Galuschka,

Der Nasdaq-100 Index erholte sich zuletzt, was auch so erwartet war. Der Index scheiterte ebenfalls, wie prognostiziert, im Erstkontakt an der Widerstandszone um 7.300 Punkte. Nach einem sehr schwachen Beginn am Donnerstag drehten die Käufer bei den Techs aber deutlich auf. Sowohl die Hürde um 7.310 Punkten als auch die Barriere bei 7.350 Punkten wurden in der Folge überschritten.

Damit liegen gleich mehrere neue Erkenntnisse vor. Zum einen kann das gestrige Tagestief als klare Make-or-Break-Marke für einen neuen Aufwärtstrend verwendet werden. Über 7.221 Punkten bewahren sich die Käufer also diese Chance. Ebenfalls wird die Kurszone um 7.300 Punkte nun wieder zu einem Unterstützungsbereich umfunktioniert. Rückläufe auf dieses Kursniveau bieten antizyklische Einstiegsgelegenheiten.

Auf der Oberseite gilt es aus Sicht der Käufer die Hürde bei 7.390 Punkten aus dem Weg zu räumen. In diesem Fall wäre das Zwischenhoch bei 7.443 Punkten wieder erreichbar. Steigt der Index über 7.443 Punkte, stellt das Allzeithoch bei 7.511 Punkten die nächste Anlaufmarke dar.

Um 14:30 Uhr werden heute Daten zum US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Experten gehen von 193.000 neugeschaffenene Stellen aus. Die Arbeitslosenquote dürfte von 4,0 auf 3,9% gefallen sein. Rechnen Sie also um 14:30 Uhr mit erhöhter Volatilität!

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 16.07.2018 - 02.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2013 - 02.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

