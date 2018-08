Manchmal kommt alles Negative auf einmal. Am Donnerstag dieser Woche zeigte der deutsche Aktienmarkt seine schlechteste Performance in dieser Woche. Das machte auch den Aktien zu schaffen, die ausgerechnet an diesem Tag ihre Quartalszahlen präsentierten. Denn wer hier nicht auf ganzer Linie überzeugen konnte, wurde deutlich abgestraft. So auch Pfeiffer Vacuum. Der Pumpenspezialist hatte zwar für das zweite Quartal nur wenig Erfreuliches zu melden. Allerdings dürfte der darauffolgende Kurssturz ... (Carsten Müller)

