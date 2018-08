Accor steigerte 2017 den Umsatz um 17,7%. Auf vergleichbarer Basis stieg er um 7,9% auf rund 1,94 Mrd €. Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich auf vergleichbarer Basis um 10,1% auf 492 Mio €. Accor baut sein Service-Angebot außerhalb des klassischen Hotelgeschäfts aus. So hat der Konzern die Plattform ResDiary übernommen. Über diese Plattform können Nutzer Tische in mittlerweile mehr als 8.600 Restaurants in rund 60 Ländern weltweit reservieren.

