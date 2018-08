Langsam erholt sich Mattel von der Insolvenz seines wichtigsten Kunden Toys 'R' Us. Für das 1. Quartal wies der Konzern einen geringfügigen Umsatzrückgang auf 708 Mio $ aus und lag damit deutlich über dem Markt. Mattel profitierte von einer robusten Nachfrage nach Barbie-Puppen und Hot-WheelsSpielzeugautos. Das Plus im Barbie-Geschäft betrug 24%. Hier zahlte sich offenbar die Erweiterung der Produktpalette aus. Die Puppen werden inzwischen auch in Übergrößen, verschiedenen Hautfarben sowie ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...